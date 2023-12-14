Адвокат розкрив неправомірність такої практики, наголосивши, що повістка під час мобілізації вручається не відповідно до законодавства.

В Україні триває мобілізація, і військовозобов'язаним чоловікам почали вручати повідомлення про розгляд справи разом із повістками. Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

За даними правозахисника, 5 грудня в рамках мобілізації чоловікові вручили повістку, вимагаючи його прибути наступного дня до ТЦК. І в той же час намагалися отримати його підпис на повідомленні про розгляд адміністративної справи.

Зазначається, що такий недозволений підхід підчас мобілізації полягає в тому, що якщо військовозобов'язаний не з'явиться в назначений день, йому може бути призначено штраф.

Експерт повідомив, що такі дії є протизаконними і порівняв їх із фантастичною ідеєю з фільма відправляти агентів у майбутнє для затримання людей, які тільки мають намір вчинити злочин.

За його словами, мало того, що повістка під час мобілізації вручається у спосіб, не передбачений законодавством, так "вони геть без остраху змушують підписатися під документом про вчинення порушення у майбутньому".

Адвокат розкрив неправомірність такої практики, зазначивши, що повістка під час мобілізації вручається не відповідно до законодавства, а також що документи не підписані начальником Територіального центру комплектування (ТЦК), а мають факсимільний підпис, що не відповідає вимогам закону.

Адвокат радить під час мобілізації фіксувати такі ситуації і навіть фільмувати їх, якщо можливо, як засіб для подальшого оскарження постанови та штрафу.

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