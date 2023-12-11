В соответствии с пунктом 12 Порядка бронирования военнообязанных, отсрочка от мобилизации подлежит аннулированию в шести случаях.

Мобилизация в Украине продолжается. Некоторые категории военнообязанных мужчин могут пользоваться отсрочкой от призыва во время мобилизации, однако существует ряд обстоятельств, при которых эта отсрочка от мобилизации может быть отменена. Об этом сообщили эксперты в Telegram.

В соответствии с пунктом 12 Порядка бронирования военнообязанных, отсрочка от мобилизации подлежит аннулированию в следующих случаях:

Завершение срока его действия. Завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания или его отмены. Завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований. Лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период уполномоченным органом. Ликвидация органа власти либо компании, учреждения и организации. Увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации.

Важно отметить, что отсрочка от мобилизации действует только в течение того времени, пока существует обстоятельство, обосновывающее ее предоставление. Например, в случае отсрочки из-за содержания троих детей до 18 лет она остается в силе до совершеннолетия одного из детей.

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