В Украине уже стало известно о случаях, когда мужчину останавливают полицейские в рамках мобилизации.

В Украине фиксируют случаи, когда полицейские останавливают мужчин, проверяют их в базе "АРМОР" и сообщают о розыске за уклонение от мобилизации, вызывая территориальные центры комплексного обслуживания граждан (ТЦК). Об этом рассказал адвокат Симутин.

ТЦК в рамках мобилизации прибывают с повесткой и готовым протоколом по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, где уже указано, что такой гражданин, такого-то числа, не прибыл в ТЦК, являющийся административным правонарушением.

По прибытии ТЦК лицо знакомят с содержанием протокола, дают на подпись и вручают следующую повестку на другую дату.

По словам правозащитника, подписавшись в протоколе, вы уже юридически признали получение повестки в рамках мобилизации, даже если этого не было, тем самым усложняя возможность доказать в суде тот факт, что вам ее не вручали.

После составления протокола формируется административное дело и передается на рассмотрение суда, где решается вопрос о вине или невиновности привлекаемого к ответственности лица.

"В рамках мобилизации подчиненные начальника ТЦК составляют протокол, формируют дело и передают его на рассмотрение. Кому? Никогда не догадаетесь: начальнику ТЦК! Какое решение он примет? То, что напишут ему подчиненные, если, конечно, не дадут иного указания. Так можно ли назвать начальника ТЦК беспристрастным и объективным? Поэтому и получаем постановления, которые клепают всем направо и налево", – рассказал адвокат.

Симутин советует в каждом случае фиксировать незаконное задержание и вызвать 102 до или после инцидента. Кроме того, предупреждает не ставить свою подпись ни в одном документе - протоколе или повестке.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.