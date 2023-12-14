Адвокат раскрыл неправомерность такой практики, отметив, что повестка во время мобилизации вручается не в соответствии с законодательством.

В Украине продолжается мобилизация, и военнообязанным мужчинам начали вручать сообщения о рассмотрении дела вместе с повестками. Об этом рассказал адвокат Симутин.

По данным правозащитника, 5 декабря в рамках мобилизации мужчине вручили повестку, требуя его прибыть на следующий день в ТЦК. И вместе с тем пытались получить его подпись на сообщении о рассмотрении административного дела.

Отмечается, что такой непозволительный подход во время мобилизации состоит в том, что если военнообязанный не появится в назначенный день, ему может быть назначен штраф.

Эксперт сообщил, что такие действия противозаконны и сравнил их с фантастической идеей из фильма отправлять агентов в будущее для задержания людей, которые только намерены совершить преступление.

По его словам, мало того, что повестка во время мобилизации вручается способом, не предусмотренным законодательством, так "они совершенно без боязни заставляют подписаться под документом о совершении нарушения в будущем".

Адвокат раскрыл неправомерность такой практики, отметив, что повестка во время мобилизации вручается не в соответствии с законодательством, а также что документы не подписаны начальником Территориального центра комплектования (ТЦК), а имеют факсимильную подпись, не соответствующую требованиям закона.

Адвокат советует во время мобилизации фиксировать такие ситуации и даже снимать их, по возможности, как средство для дальнейшего обжалования постановления и штрафа.

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