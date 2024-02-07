Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о мобилизации.

Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об усилении мобилизации в Украине .

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации в Украине.

В целом за проголосовали 243 народных депутата.

"Далее внесение правок 14 дней до 21 февраля и далее второе чтение. То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", - сообщил Железняк.

Кроме того, нардеп рассказал, как голосовали депутаты по фракциям:

СН - 178

ЕС - 0

Батьківщина - 0

Платформа за життя та мир- 17

За майбутнє - 7

Голос - 3

Довіра - 18

Відновлення України - 12

Внефракционные - 8.

К слову, накануне Рада поддержала продление действия военного положения и мобилизации в Украине.

Верховная Рада Украины во вторник, 6 февраля, проголосовала за продление действия военного положения и мобилизации – до 13 мая 2024 года.

Парламент утвердил указ президента. Указ поддержали 335 народных депутатов.

Напомним, что это десятое голосование Рады за военное положение в Украине.

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