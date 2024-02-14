Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предолжила сделать сладкий десерт с шоколадом и какао, приготовив мягкий торт.
Ингредиенты:
Для бисквита:
- 100 г желтков (5 штук)
- 50 г сахара
- 150 г белков (5 штук)
- 100 г сахара
- 80 мл молока
- 100 г сливочного масла
- 120 г муки
- 20 г какао-порошка
Для глазури:
- 200 г шоколада
- 20 мл растительного масла
Для декора:
- 30 г черного шоколада
- 5 мл растительного масла
Инструкции:
Взбейте желтки с половиной сахара до светлой массы, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Отдельно взбейте белки с оставшимся сахаром до образования плотной пены.
Добавьте молоко и расплавленное сливочное масло к желткам, затем постепенно добавьте смесь муки и какао-порошка. Аккуратно перемешайте.
"Мастер Шеф" Глинская советует, введите взбитые белки в тесто, аккуратно перемешивая.
Выложите тесто в форму, чередуя слои белого и шоколадного теста.
Выпекайте в духовке при 180°C около 30-40 минут, пока торт не станет упругим на ощупь, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Дайте торту остыть в форме, затем извлеките его и охладите на решетке.
Растопите шоколад с маслом для глазури и покройте торт.
Декорируйте торт растопленным черным шоколадом.
Охладите до застывания глазури, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.
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