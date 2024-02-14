Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предолжила сделать сладкий десерт с шоколадом и какао, приготовив мягкий торт.

Ингредиенты:

Для бисквита:

100 г желтков (5 штук)

50 г сахара

150 г белков (5 штук)

100 г сахара

80 мл молока

100 г сливочного масла

120 г муки

20 г какао-порошка

Для глазури:

200 г шоколада

20 мл растительного масла

Для декора:

30 г черного шоколада

5 мл растительного масла

Инструкции:

Взбейте желтки с половиной сахара до светлой массы, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Отдельно взбейте белки с оставшимся сахаром до образования плотной пены.

Добавьте молоко и расплавленное сливочное масло к желткам, затем постепенно добавьте смесь муки и какао-порошка. Аккуратно перемешайте.

"Мастер Шеф" Глинская советует, введите взбитые белки в тесто, аккуратно перемешивая.

Выложите тесто в форму, чередуя слои белого и шоколадного теста.

Выпекайте в духовке при 180°C около 30-40 минут, пока торт не станет упругим на ощупь, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Дайте торту остыть в форме, затем извлеките его и охладите на решетке.

Растопите шоколад с маслом для глазури и покройте торт.

Декорируйте торт растопленным черным шоколадом.

Охладите до застывания глазури, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.

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