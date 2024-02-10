Леся Никитюк показала, как всего из двух ингредиентов сделать бодрящий напиток.

«Настроение», - коротко прокомментировала кадры на своей старнице Инстаграм Леся Никитюк.

А настроение оказалось для кофе с апельсиновым соком.

Для этого Леся Никитюк заварила кофе, сделала свежевыжатый апельсиновый сок и объединила эти два ингредиента.

Отметим, что самое известное и популярное название кофе с апельсиновым соком – бамбл кофе, от английского «bumble bee» – шмель.

Кофе с апельсиновым соком получается кислым за счет цитрусовых, поэтому чаще всего в нем также есть подсластитель – обычный сахар либо сиропы.

Классический холодный апельсиновый кофе готовится со льдом. Дя этого просто сварите кофе, добавьте сахар и влейте его в стакан с апельсиновым соком. Добавьте лед и дайте чуть остыть.

Кофе с апельсиновым соком прекрасно сочетается с карамельным сиропом или топингом. Также можно добавить корицу и сироп шоколадный.

Однако следует учитывать, что с точки зрения диетологии смешение кофе и апельсинового сока может привести к боли в желудке. Ведь и апельсиновый сок, и кофе являются высококислотными продуктами. Кофе может стимулировать выработку желудочной кислоты, что может привести к симптомам кислотного рефлюкса или изжоги.

Последние новости Украины:

Настя Каменских поделилась рецептом необычного блюда.

Лилия Ребрик поделилась своим особенным рецептом.

Леся Никитюк показала уловки, как сделать сырники идеальными.