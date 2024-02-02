Телеведущая и блоггер Леся Никитюк не ест мяса, поэтому знает, чем его заменить в своем рационе.

Леся Никитюк не употребляет мясо уже почти 10 лет, пишет Politeka.net.

А именно свинину, телятину, баранину. Дело в том, что в 2016 году в Индии, на Гоа, Леся Никитюк дала такое обещание. Она провела специальный ритуал с индийским гуру и коровой. С тех пор звезда ни разу не нарушила обет не есть мяса.

Однако Леся Никитюк употребляет много овощей, птиц, круп, салатов.

«Хлеб – на праздник. Тренировка через день», - рассказывала Леся Никитюк о своем рационе.

На днях Леся Никитюк продемонстрировала, благодаря каким продуктам ей удается поддерживать здоровье и фигуру. Так, на тарелке ведущей можно увидеть овощи, хлебцы и еще один полезный и вкусный продукт – фалафель.

Фалафель – это очень популярное ближневосточное блюдо. Готовится из измельченного нута и обжаривается во фритюре.

Кстати, приготовить его можно дома.

Для этого возьмите такие ингредиенты: нут сухой –200 г, луковица, чеснок – 1 зубчик, разрыхлитель теста – 0,5 ч. л., куркума –0,25 ч. л., зира – 0,5 ч. л., кориандр -0,5 ч. л., петрушка, укроп, панировочные сухари, растительное масло, соль и перец.

Нут заранее заливаем водой и ждем, пока он настоится (от 6 до 12 часов).

Лук и чеснок очищаем от шелухи, а нут выкладываем в чашу блендера вместе с зеленью, чесноком и луком.

Продукты тщательно измельчаем до однородности. Готовую смесь выкладываем в тарелку. Добавляем кориандр, зиру, куркуму, разрыхлитель, соль и перец. Тщательно перемешиваем.

Из смеси формируем шарики и обваливаем их в панировочных сухарях. В кастрюлю или на сковороду выливаем большое количество растительного масла, нагреваем его. Опускаем каждый шарик и жарим по несколько минут с каждой стороны.

Готовый фалафель выкладываем на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего жира.

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