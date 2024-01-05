Телеведуча і блогерка Леся Нікітюк показала справжню смакоту на столі, за яким зібралися її рідні люди.

Леся Нікітюк показала на своїй сторінці в Інстаграм, які страви готують на святковий стіл в її сім’ї, пише Politeka.net.

Приїхавши до найрідніших у Хмельницький, Леся Нікітюк засвітила апетитні закуски і страви.

«Кетуся наготувала…», - розповіла Леся Нікітюк, показуючи мамину смакоту.

Так, на святковому столі можна побачити солоні огірки, нарізаний сир, оселедець з цибулею та оцтом, смажену картоплю, пухкі і апетитні котлети, квашену капусточку, бутерброди з червоною ікрою.

Тобто традиційні, але смачні страви, від яких точно ніхто не відмовиться.

Зазначимо, що раніше Леся Нікітюк розповідала про свій раціон.

«Його немає», - жартувала Леся Нікітюк.

Телеведуча зазначала, що насправді вона їсть багато, але не все.

«Крупа, риба, птиця, салат обов'язково! 2-3 рази в день. Свинину, телятину, баранину - не їм вже 8 років. Хліб на свята", - розповідала Леся Нікітюк.

Коли ж телеведуча хоче схуднути, на допомогу їй приходить інтервальне голодування.

"Багато їм на сніданок і обід, щоб ввечері нічого не їсти. У мене інтервальне голодування – між прийманнями їжі на вечерю та сніданок минає 16 годин", – ділилася секретом Леся Нікітюк.

Останні новини України:

Ольга Сумська показала, що приготувати на сніданок.

Дуже смачно: Леся Нікітюк дала цікавий рецепт на свята.

Найсмачніші вареники на пару: зірка "Дизель Шоу" розповіла перевірений рецепт.