Леся Никитюк показала на своей странице в Инстаграм, какие блюда готовят на праздничный стол в ее семье, пишет Politeka.net.
Приехав к самым роднымв Хмельницкий, Леся Никитюк засветила аппетитные закуски и блюда.
«Кетуся наготовила…», - рассказала Леся Никитюк, показывая мамину вкуснятину.
Так, на праздничном столе можно увидеть соленые огурцы, нарезанный сыр, сельдь с луком и уксусом, жареный картофель, пышные и аппетитные котлеты, квашеную капусточку, бутерброды с красной икрой.
То есть традиционные, но вкусные блюда, от которых точно никто не откажется.
Отметим, ранее Леся Никитюк рассказывала о своем рационе.
«Его нет», – шутила Леся Никитюк.
Телеведущая отмечала, что на самом деле она есть много, но не все.
«Крупа, рыба, птица, салат обязательно! 2-3 раза в день. Свинину, телятину, баранину – не ем уже 8 лет. Хлеб на праздники», - рассказывала Леся Никитюк.
Когда телеведущая хочет похудеть, на помощь ей приходит интервальное голодание.
"Много им на завтрак и обед, чтобы вечером ничего не есть. У меня интервальное голодание – между приемами пищи на ужин и завтрак – проходит 16 часов", – делилась секретом Леся Никитюк.
Последние новости Украины:
Ольга Сумская показала, что приготовить на завтрак.
Очень вкусно: Леся Никитюк дала интересный рецепт на праздники.
Самые вкусные вареники на пару: звезда "Дизель Шоу" рассказала проверенный рецепт.