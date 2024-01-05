Телеведущая и блоггер Леся Никитюк показала настоящую вкусность на столе, за которым собрались ее родные люди.

Леся Никитюк показала на своей странице в Инстаграм, какие блюда готовят на праздничный стол в ее семье, пишет Politeka.net.

Приехав к самым роднымв Хмельницкий, Леся Никитюк засветила аппетитные закуски и блюда.

«Кетуся наготовила…», - рассказала Леся Никитюк, показывая мамину вкуснятину.

Так, на праздничном столе можно увидеть соленые огурцы, нарезанный сыр, сельдь с луком и уксусом, жареный картофель, пышные и аппетитные котлеты, квашеную капусточку, бутерброды с красной икрой.

То есть традиционные, но вкусные блюда, от которых точно никто не откажется.

Отметим, ранее Леся Никитюк рассказывала о своем рационе.

«Его нет», – шутила Леся Никитюк.

Телеведущая отмечала, что на самом деле она есть много, но не все.

«Крупа, рыба, птица, салат обязательно! 2-3 раза в день. Свинину, телятину, баранину – не ем уже 8 лет. Хлеб на праздники», - рассказывала Леся Никитюк.

Когда телеведущая хочет похудеть, на помощь ей ​​приходит интервальное голодание.

"Много им на завтрак и обед, чтобы вечером ничего не есть. У меня интервальное голодание – между приемами пищи на ужин и завтрак – проходит 16 часов", – делилась секретом Леся Никитюк.

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