Телеведущая Леся Никитюк показала, как быстро приготовить вкусные, полезные и очень симпатичные сырники.

Свои сырники Леся Никитюк готовит без яиц, пишет Politeka.net.

Рецептом блоггерша и телеведущая делилась на своей странице в Инстаграм.

«Делаю сырники», – комментировала Леся Никитюк, показывая, как сделать сырники идеальной формы с помощью обычного стакана.

Для этого необходимо просто взять кусочек творожного теста, присыпать поверхность мукой, перевернуть стакан донышком вверх, накрыть кусочек теста и круговыми оборотами быстро покрутить стакан. Затем нужно прижать кусочек донышком стакана. Снова переверните и покрутите. Напоследок еще раз прижмите тесто донышком. Вот и все, идеальный сырник готов.

Также Леся Никитюк делилась рецептом сырников. Для их приготовления понадобятся 500 гр творога (отжатого), 1 банан, две столовые ложки муки, одна столовая ложка сахара.

Вместо подсолнечного масла Леся Никитюк использует кокосовое – оно входит в топ лучших масел, подходящих для термической обработки.

Масло кокоса идеально подходит для жарки, запекания, тушения и различных видов термообработки. Точка дымления кокосового масла – 175 °С. Оно не дымится и не становится канцерогенным, поэтому готовить на нем безопасно.

Для жарки особенно хорошо подходит кокосовое рафинированное масло.

Еще кокосовое масло идеально подходит для приготовления выпечки (им можно заменить маргарин и сливочное масло), десертов, овощных блюд, морепродуктов, смузи.

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