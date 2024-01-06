Відомий український дизайнер Андре Тан продемонстрував що їсть, щоб повернутися до звичного режиму після свят.

Український модельєр і дизайнер Андре Тан поцікавився у своїх підписників, чи всі вже доїли новорічні салати.

«Повертаємося до режиму», - зазначив Андре Тан на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши також фото, на якому можна побачити звичайний омлет, зелень і помідори чері.

Зазначимо, що яйця дійсно неймовірно поживні і містять величезну кількість вітамінів, мінералів, високоякісного білка і корисних жирів. Так, А, В2, B5, B12 і селен. Кальцію, заліза, калію, цинку, марганцю, вітаміну Е, фолату і багатьох інших потрібних речовин в них теж достатньо.

З яєць можна приготувати ситний омлет, додавши в нього різні інгредієнти, наприклад, овочі або сир. Однак вміст білка варіюватиметься залежно від доданих інгредієнтів.

Вміст холестерину в омлеті залежить від того, скільки яєць буде використано для його приготування.

Яйця допомагають у втраті зайвої ваги - згідно з результатами дослідження, люди, які люблять їсти яйця на сніданок, швидше втрачають вагу, в порівнянні з тими, хто зупиняється на випічці.

Зазначимо, що найкраще і найкорисніше яйце зварене у мішечок або яйце пашот.

На думку вчених, білок у таких яйцях легше засвоюється, а амінокислоти більш збережені через менший вплив температури.

Якщо ж перевага віддається омлету, то готувати його потрібно у духовці або на сковорідці під щільно закритою кришкою та на маленькому вогні.

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