Український модельєр і дизайнер Андре Тан поцікавився у своїх підписників, чи всі вже доїли новорічні салати.
«Повертаємося до режиму», - зазначив Андре Тан на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши також фото, на якому можна побачити звичайний омлет, зелень і помідори чері.
Зазначимо, що яйця дійсно неймовірно поживні і містять величезну кількість вітамінів, мінералів, високоякісного білка і корисних жирів. Так, А, В2, B5, B12 і селен. Кальцію, заліза, калію, цинку, марганцю, вітаміну Е, фолату і багатьох інших потрібних речовин в них теж достатньо.
З яєць можна приготувати ситний омлет, додавши в нього різні інгредієнти, наприклад, овочі або сир. Однак вміст білка варіюватиметься залежно від доданих інгредієнтів.
Вміст холестерину в омлеті залежить від того, скільки яєць буде використано для його приготування.
Яйця допомагають у втраті зайвої ваги - згідно з результатами дослідження, люди, які люблять їсти яйця на сніданок, швидше втрачають вагу, в порівнянні з тими, хто зупиняється на випічці.
Зазначимо, що найкраще і найкорисніше яйце зварене у мішечок або яйце пашот.
На думку вчених, білок у таких яйцях легше засвоюється, а амінокислоти більш збережені через менший вплив температури.
Якщо ж перевага віддається омлету, то готувати його потрібно у духовці або на сковорідці під щільно закритою кришкою та на маленькому вогні.
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