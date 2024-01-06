Известный украинский дизайнер Андре Тан продемонстрировал, что ест, чтобы вернуться к привычному режиму после праздников.

Украинский модельер и дизайнер Андре Тан поинтересовался у своих подписчиков, все ли уже доели новогодние салаты.

«Возвращаемся к режиму», – отметил Андре Тан на своей странице в Инстаграм, опубликовав также фото, на котором можно увидеть обычный омлет, зелень и помидоры черри.

Отметим, что яйца действительно невероятно питательные и содержат множество витаминов, минералов, высококачественного белка и полезных жиров. Так, в одном яйце можно найти витамины А, В2, B5, B12 и селен. Кальция, железа, калия, цинка, марганца, витамина Е, фолата и многих других нужных веществ в них тоже достаточно.

Из яиц можно приготовить сытный омлет, добавив в него разные ингредиенты, например, овощи или сыр. Однако содержание белка будет варьироваться в зависимости от добавленных ингредиентов.

Содержимое холестерина в омлете зависит от того, сколько яиц будет использовано для его приготовления.

Яйца помогают в потере лишнего веса – согласно результатам исследования, люди, которые любят есть яйца на завтрак, быстрее теряют вес, по сравнению с теми, кто останавливается на выпечке.

Отметим, что лучшее и и полезнее всего яйцо, сваренное в мешочек или яйцо пашот.

По мнению ученых, белок в таких яйцах легче усваивается, а аминокислоты более сохранены из-за меньшего воздействия температуры.

Если предпочтение отдается омлету, то готовить его нужно в духовке или на сковороде под плотно закрытой крышкой и на маленьком огне.

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