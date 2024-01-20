По словам Лилии Ребрик, делает она это сознательно, пишет Politeka.net.
«Меня всегда учили, что в доме должно пахнуть пирогами. Всегда старалась, чтобы так было, а сейчас еще больше стараюсь. Вопреки обстоятельствам…», - отмечала Ребрик на своей странице в Инстаграм.
Одно из таких блюд – это штрудель.
Для приготовления теста для штруделя по рецепту Лилии Ребрик понадобятся следующие ингредиенты: 250 г муки, 1 яйцо, ложка масла, щепотка соли, 100 мл воды
«Из всех этих ингредиентов замешайте тесто. Оставьте его минут на 30 в теплом месте отдохнуть», – рассказала Лилия Ребрик о ходе приготовления.
Тем временем делаем начинку для штруделя.
Для этого понадобятся яблоки или груши (нарезанные мелкими ломтиками), изюм, миндаль, немного сахара и корицы, лимонный сок.
«Изюм можно вымочить в кипятке, а можно в роме - вкус тогда пикантнее», - посоветовала Лилия Ребрик.
Следующий шаг - разложите яблочную смесь поверх теста, завернув бока, и сверните тесто в рулет.
Смажьте сверху смесью из яичного желтка и 2 ст. л. молока и отправляйте запекаться.
Штрудель следует отправить в предварительно разогретую духовку и выпекать при 170-180°C примерно 35-40 минут. Время выпечки штруделя зависит от духовки.
В комментариях к рецепту штруделя от Лилии Ребрик подписчики телеведущей отмечают, что это блюдо действительно напоминает им о мирной жизни.
«Обожаю его! Очень нравится теплым с мороженым. Да, это вкус мирной жизни. Спасибо за рецепт!»,
«Хороший рецепт, надо попробовать»,
«Благодарю Вас за такой рецепт штруделя! Вкусно!».
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