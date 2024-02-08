Аналитики указывают, что цены резко росли до середины января, но к концу месяца украинские фермеры вынуждены были снижать цены из-за низкого спроса.

В Украине происходит падение закупочных цен на свеклу. Уменьшение спроса на этот овощ в начале 2024 привело к снижению цен от поставщиков в конце января до 12-16 гривен за килограмм, а в начале февраля - до 10-15 гривен. Эксперты объяснили тенденцию к падению цены и рассказали, чего дальше ждать.

Это может отразиться и на ценах в супермаркетах, где свекла продается в среднем за 17,8 гривен за килограмм. Большинство крупных торговых сетей предлагает этот овощ покупателям за 16,7-16,9 гривен за килограмм. Однако некоторые магазины продают свеклу по более высокой цене – более 20 гривен за килограмм.

Аналитики указывают, что цены на свеклу резко возрастали до середины января, но к концу месяца украинские фермеры вынуждены были снижать цены из-за низкого спроса. Даже с понижением цен активность покупателей остается низкой.

Однако текущее удешевление свеклы еще не компенсировало рост цен, наблюдаемого в течение первой половины зимы. К концу января 2024 года традиционный овощ продавался на 70% дороже, чем в тот же период 2023 года.

Эксперты также отмечают, что в Украине в феврале могут подняться цены на овощи, в частности, борщового набора. Речь идет о капусте, моркови, картофеле, свекле и луке. Так, цена свеклы может повыситься на 3% уже в феврале.

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