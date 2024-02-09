Победитель проекта "Мастер Шеф-7" Вадим Бжезинский поделился улучшенным рецептом популярного блюда – драников с мясом и грибами.
"Это очень простое блюдо, без изысков, но оно бесподобно в своей простоте! Готовятся деруны очень быстро и съедаются тоже 😅", – советует звезда "Мастер Шеф" на своей странице в Instagram.
Для приготовления дерунов победитель "Мастер Шеф" Пава берет такие ингредиенты:
- картофель - 5-7 шт. средних
- фарш (куриный или любой другой) - 250-300 г
- грибы (шампиньоны) - 200 г
- лук - 1 шт.
- чеснок - 1 зубчик
- яйцо - 1 шт.
- мука - 2 ст.л.
- паприка копчёная - 0.5 ч.л.
- соль и перец по вкусу
- зелень (петрушка и зеленый лук)
- сметана
- оливковое масло
"Лук делает драники вкусными и пышными, не даёт потемнеть картофельной массе", – пояснил победитель "Мастер Шеф".
Для приготовления драников сперва одну картофелину, лук и чеснок перебиваем блендером до однородности.
Остальной картофель натираем на средней терке, заливаем холодной водой и оставсяем на 10 минут. Затем отжимаем картошку, смешиваем с массой из блендера, добавляем яйцо, 1 ст.л. сметаны, фарш, соль, перец, муку и паприку.
Жарим деруны на разогретой сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Грибы нарезаем и просто обжариваем вместе с луком.
Победитель "Мастер Шеф" смазывает готовый драник крем-сыром, сверху выкладывает грибы, нарезанную зелень и сметану.
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