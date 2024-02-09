Победитель одного из сезонов кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал любимый рецепт дерунов, которые обожает вся его семья.

Победитель проекта "Мастер Шеф-7" Вадим Бжезинский поделился улучшенным рецептом популярного блюда – драников с мясом и грибами.

"Это очень простое блюдо, без изысков, но оно бесподобно в своей простоте! Готовятся деруны очень быстро и съедаются тоже 😅", – советует звезда "Мастер Шеф" на своей странице в Instagram.

Для приготовления дерунов победитель "Мастер Шеф" Пава берет такие ингредиенты:

картофель - 5-7 шт. средних

фарш (куриный или любой другой) - 250-300 г

грибы (шампиньоны) - 200 г

лук - 1 шт.

чеснок - 1 зубчик

яйцо - 1 шт.

мука - 2 ст.л.

паприка копчёная - 0.5 ч.л.

соль и перец по вкусу

зелень (петрушка и зеленый лук)

сметана

оливковое масло

"Лук делает драники вкусными и пышными, не даёт потемнеть картофельной массе", – пояснил победитель "Мастер Шеф".

Для приготовления драников сперва одну картофелину, лук и чеснок перебиваем блендером до однородности.

Остальной картофель натираем на средней терке, заливаем холодной водой и оставсяем на 10 минут. Затем отжимаем картошку, смешиваем с массой из блендера, добавляем яйцо, 1 ст.л. сметаны, фарш, соль, перец, муку и паприку.

Жарим деруны на разогретой сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Грибы нарезаем и просто обжариваем вместе с луком.

Победитель "Мастер Шеф" смазывает готовый драник крем-сыром, сверху выкладывает грибы, нарезанную зелень и сметану.

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