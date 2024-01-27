На своей странице в Instagram звезда кулинарного шоу Мастер Шеф Вадим Бжезинский показал, как приготовить идеальные сырники.
"Идеальные, вот они – уверяю вас!! чудесный вариант завтрака или перекуса)", – советует победитель "Мастер Шеф" Пава.
Для приготовления сырников звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- творог 5% - 350 г
- яйцо – 1 шт. + 1 желток
- мука – 2 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- цедра одного лимона и одного лайма
- соль – 0.5 ч.л.
- сливочное масло – 20 г
- ягоды для декора
А подавать сырники победитель Мастер Шеф советует с соусом сабайон – это итальянский десерт-соус на основе взбитых желтков.
Для соуса берем:
- ванильный сахар – 10 г
- желтки – 3 шт.
- сахар – 1 ст.л. с горкой
- шампанское (если нет, можно заменить просто водой) – 1 ст.л.
Сначала победитель "Мастер Шеф" отжимает творог от излишней влаги и перетирает его через сито. Добавляем в творог яйца, сахар, соль, цедру, просеянную муку и перемешиваем все до однородности.
Формируем сырники и обжариваем их на разогретой сковороде со сливочным маслом до золотистой корочки с обеих сторон.
Чтобы приготовить соус, смешиваем желтки, сахар, ванильный сахар, а также шампанское или воду, ставим смесь на паровую баню и взбиваем до густой консистенции.
Выкладываем соус сабайон на тарелку, сверху сырники, украшаем блюдо ягодами и запекаем в духовке, разогретой до 250 градусов, в течение 5-7 минут. Украшаем готовые сырники цедрой и наслаждаемся.
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