Победитель седьмого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) поделился рецептом, по которому сырники всегда получаются вкусными и нежными.

На своей странице в Instagram звезда кулинарного шоу Мастер Шеф Вадим Бжезинский показал, как приготовить идеальные сырники.

"Идеальные, вот они – уверяю вас!! чудесный вариант завтрака или перекуса)", – советует победитель "Мастер Шеф" Пава.

Для приготовления сырников звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

творог 5% - 350 г

яйцо – 1 шт. + 1 желток

мука – 2 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

цедра одного лимона и одного лайма

соль – 0.5 ч.л.

сливочное масло – 20 г

ягоды для декора

А подавать сырники победитель Мастер Шеф советует с соусом сабайон – это итальянский десерт-соус на основе взбитых желтков.

Для соуса берем:

ванильный сахар – 10 г

желтки – 3 шт.

сахар – 1 ст.л. с горкой

шампанское (если нет, можно заменить просто водой) – 1 ст.л.

Сначала победитель "Мастер Шеф" отжимает творог от излишней влаги и перетирает его через сито. Добавляем в творог яйца, сахар, соль, цедру, просеянную муку и перемешиваем все до однородности.

Формируем сырники и обжариваем их на разогретой сковороде со сливочным маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

Чтобы приготовить соус, смешиваем желтки, сахар, ванильный сахар, а также шампанское или воду, ставим смесь на паровую баню и взбиваем до густой консистенции.

Выкладываем соус сабайон на тарелку, сверху сырники, украшаем блюдо ягодами и запекаем в духовке, разогретой до 250 градусов, в течение 5-7 минут. Украшаем готовые сырники цедрой и наслаждаемся.

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