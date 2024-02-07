Известный ресторатоор и судья Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво знает, как просто и быстро превратить простые блюда в шедевры.

Эктор Хименес-Браво любит простые блюда, которые готовит каждая украинская хозяйка – гречку, картофельное пюре, салаты, вареники и, конечно, котлеты.

Звезда "Мастер Шеф" знает, как хорошо знакомую классику сделать по-новому. Так, чтобы, не тратя много времени, приготовить шедевр.

Котлеты, рецепт.

На своей странице в Инстаграм Эктор Хименес-Браво показал, в частности, как приготовить дома котлеты.

«В середину котлеты добавляет моцареллу. Так вкуснее», – подсказал секрет своих котлет судья «Мастер Шеф».

Котлеты, рецепт.

Котлеты, рецепт.

В качестве гарнира Эктор Хименес-Браво выбрал пышное и нежное картофельное пюре.

Ранее ресторатор и судья «Мастер Шеф» поделился своим рецептом котлеты по-киевски.

«Что может быть вкуснее сочной котлеты по-киевски? Предлагаю попробовать особый и необычный рецепт…», – отметил Хименес-Браво, показывая ход приготовления на своей странице в Инстаграм.

Котлеты, рецепт.

В качестве начинки Эктор Хименес-Браво предложил измельчить моцареллу, добавить базилик и вяленые томаты.

Куриный фарш нужно посолить, поперчить и перемешать. Внутрь фарша положить начинку и окутать фаршем. Сформировать котлету, обвалять в муке, затем — в яйце и панировочных сухарях. Жарить котлету по-киевски необходимо во фритюре до готовности.

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