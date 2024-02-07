Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить простой, но очень вкусный и полезный заливной пирог с луком, укропом и другими ингридиентами.
Ингредиенты:
Для теста:
- 150 г греческого йогурта (9-10%) или сметаны (10%)
- 150 г яиц
- 120 г рисовой муки
- 5 г разрыхлителя
- 3 г соли
- 10 мл растительного масла (для смазывания формы)
Для начинки:
- 200 г зеленого лука
- 3 вареных яйца
- 30 г шпината
- 20 г укропа
- 1 ст. л. растительного масла
- 2 г соли
Подготовка Теста:
В глубокой миске соедините греческий йогурт (или сметану) и яйца. Тщательно перемешайте.
Добавьте рисовую муку, разрыхлитель и соль. Перемешивайте до получения однородного теста.
Смажьте форму растительным маслом, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Подготовка Начинки:
Накройте яйца вареные и порежьте их кубиками.
Мелко нарежьте зеленый лук, шпинат и укроп.
Сборка и Выпекание:
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, выложите половину теста в форму. Равномерно распределите половину начинки (лук, яйца, шпинат, укроп).
Повторите слои: тесто и оставшуюся начинку.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 30-40 минут, или до золотистой корки.
Проверьте готовность, воткнув зубочистку – она должна выходить чистой.
Подача:
Дайте пирогу немного остыть перед нарезкой, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Подавайте порции и наслаждайтесь вкусным и полезным заливным пирогом!
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