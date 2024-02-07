Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить простой, но очень вкусный и полезный заливной пирог с луком, укропом и другими ингридиентами.

Ингредиенты:

Для теста:

150 г греческого йогурта (9-10%) или сметаны (10%)

150 г яиц

120 г рисовой муки

5 г разрыхлителя

3 г соли

10 мл растительного масла (для смазывания формы)

Для начинки:

200 г зеленого лука

3 вареных яйца

30 г шпината

20 г укропа

1 ст. л. растительного масла

2 г соли

Подготовка Теста:

В глубокой миске соедините греческий йогурт (или сметану) и яйца. Тщательно перемешайте.

Добавьте рисовую муку, разрыхлитель и соль. Перемешивайте до получения однородного теста.

Смажьте форму растительным маслом, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Подготовка Начинки:

Накройте яйца вареные и порежьте их кубиками.

Мелко нарежьте зеленый лук, шпинат и укроп.

Сборка и Выпекание:

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, выложите половину теста в форму. Равномерно распределите половину начинки (лук, яйца, шпинат, укроп).

Повторите слои: тесто и оставшуюся начинку.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 30-40 минут, или до золотистой корки.

Проверьте готовность, воткнув зубочистку – она должна выходить чистой.

Подача:

Дайте пирогу немного остыть перед нарезкой, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Подавайте порции и наслаждайтесь вкусным и полезным заливным пирогом!

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.

Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.