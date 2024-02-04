В Украине быстро переписали стоимость важного овоща. Так, в Украине заметно снизились цены на белокочанную капусту. По данным со 2 февраля, производители продают ее за 8-12 гривен за килограмм, что в среднем на 17% дешевле недели назад. Ожидается, что цены на этот овощ также снизятся в супермаркетах в ближайшее время.

Эксперты указывают, что главной причиной пересмотра цены на белокочанную капусту стало снижение спроса украинцев из-за уменьшенной покупательной активности. Кроме того, качество предлагаемой капусты ухудшилось из-за длительного хранения, и фермеры больше готовы снизить цены при больших объемах реализации.

В крупных сетях супермаркетов средняя стоимость белокочанной капусты 2 февраля составила 15,62 гривен за килограмм, превышая среднюю цену января на 61 копейку. Однако это может быть связано с тем, что супермаркеты могут продавать капусту, закупленную раньше по более высокой цене.

Также отмечается, что цены на картофель в Украине выросли до такого уровня, что уже называют "беспрецедентными". За последний месяц зимы цена на картофель достигла 18-23 гривен за килограмм, что в четыре раза превышает показатели прошлого года. Прогнозируется, что цены на картофель продолжат расти в будущем.

Источник: EastFruit.

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