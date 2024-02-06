Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусные зразы с картофелем и луком.

Ингредиенты:

1 кг картофеля

80 г муки

1 яйцо

450 г фарша «Ассорти» говяжье-куриный от Skott Smeat

2 больших лука

2 зубчика чеснока

Соль и черный перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Панировочные сухари

Инструкции:

Очистите картошку, нарежьте ее кубиками и отварите до готовности в подсоленной воде, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Пока картошка варится, приготовьте начинку. В глубокой сковороде обжарьте мелко нарезанные луки и чеснок на растительном масле до золотистой окраски.

"Мастер Шеф" Глинская рассказывает, добавьте фарш «Ассорти» говяжье-куриный от Skott Smeat к луковой смеси и тушите, перемешивая, до полной готовности. Приправьте по вкусу солью и черным перцем.

Готовый картофель отцедите и дайте ему немного остыть. Затем измельчите его в пюре.

В глубокой миске соедините картофельное пюре, муку, яйцо и немного соли. Тщательно перемешайте до образования однородного теста, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Сформируйте из теста лепешки, выложите на каждую порцию фарша и закройте, чтобы получилась форма зраза.

Обваляйте каждый зраз в панировочных сухарях.

Разогрейте растительное масло в сковороде и обжаривайте зразы с обеих сторон до золотистой корки.

Выложите готовые картофельные зразы с курино-говяжьим фаршем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подавайте блюдо горячим, посыпанное свежими зелеными травами или подавайте с соусом на ваш вкус, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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