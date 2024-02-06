Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусные зразы с картофелем и луком.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 80 г муки
- 1 яйцо
- 450 г фарша «Ассорти» говяжье-куриный от Skott Smeat
- 2 больших лука
- 2 зубчика чеснока
- Соль и черный перец по вкусу
- Растительное масло для жарки
- Панировочные сухари
Инструкции:
Очистите картошку, нарежьте ее кубиками и отварите до готовности в подсоленной воде, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Пока картошка варится, приготовьте начинку. В глубокой сковороде обжарьте мелко нарезанные луки и чеснок на растительном масле до золотистой окраски.
"Мастер Шеф" Глинская рассказывает, добавьте фарш «Ассорти» говяжье-куриный от Skott Smeat к луковой смеси и тушите, перемешивая, до полной готовности. Приправьте по вкусу солью и черным перцем.
Готовый картофель отцедите и дайте ему немного остыть. Затем измельчите его в пюре.
В глубокой миске соедините картофельное пюре, муку, яйцо и немного соли. Тщательно перемешайте до образования однородного теста, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Сформируйте из теста лепешки, выложите на каждую порцию фарша и закройте, чтобы получилась форма зраза.
Обваляйте каждый зраз в панировочных сухарях.
Разогрейте растительное масло в сковороде и обжаривайте зразы с обеих сторон до золотистой корки.
Выложите готовые картофельные зразы с курино-говяжьим фаршем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Подавайте блюдо горячим, посыпанное свежими зелеными травами или подавайте с соусом на ваш вкус, советует "Мастер Шеф" Глинская.
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