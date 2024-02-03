Сообщается, что благодаря Нацстратегию в Украине будет выполнено одно из обязательств перед МВФ.
В сети начали активно появляться информация о якобы 18-процентном налоге на переводы денег между банковскими картами.
Такие слухи в сети о вероятном налоге на перевод денег удивила украинцев, особенно учитывая крайне сложную экономической ситуации в Украине.
Председатель Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетьманцев выступил с заявление, чтобы успокоить украинцев и отбросить все сплетни относительно так называемого "введения 18% налога" на перевод денег между карточками граждан Украины.
Так, стало известно, что ведение нового налога в Украине на перевод денег не планируется.
Поэтому информация, которую активно обсуждали накануне - не соответствует действительности.
Однако, в банковской системе действует финансовый мониторинг, который фиксирует транзакции.
Украинцам нужно знать, что любые финансовые изменения могут быть введены с учетом ограничений финмониторинга, который предусмотрен законом.
Закон о финмониторинге предусматривает и то, что контролировать могут переводы наличных денег на сумму более 5 тысяч гривен. По этой причине банковские учреждения могут блокировать переводы, которые превышают эту сумму.
Источник: unian.
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