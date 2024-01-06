Это произошло в результате увеличения размера минимальной зарплаты с начала года.

С 1 января 2024 года в Украине произошли изменения в размерах единого налога для физических лиц - предпринимателей (ФЛП). Это произошло в результате увеличения размера минимальной зарплаты с начала года, что повлияло на предельный объем дохода для плательщиков единого налога первых трех групп. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС).

Минимальная зарплата в Украине составляет 7 100 грн по сравнению с уменьшенным размером в 6 700 грн раньше.

Следует отметить, что ставки единого налога для плательщиков первой группы зависят от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который с 1 января 2024 увеличили до 3 028 грн.

Ставки для плательщиков второй группы связаны с возросшей минимальной заработной платой. У нас нет единых ставок для единого налога, а фиксированные ставки устанавливаются местными советами в зависимости от вида хозяйственной деятельности. К примеру:

Первая группа плательщиков – ставка не должна превышать 10% размера прожиточного минимума, то есть 302,8 грн;

Вторая группа плательщиков – 20% размера минимальной заработной платы, то есть 1 420 грн.

Также выросли лимиты для ФЛПов. Например, предприниматели первой группы могут оставаться, если их обороты не превышают 1 185 700 грн, что составляет объем дохода за год. Эти изменения будут способствовать уточнению регуляций по единому налогу в Украине.

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