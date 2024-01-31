Раньше для оформления выплат людям приходилось собирать большое количество документов и посещать органы социальной защиты населения.

В Украине семьям предоставляется возможность получить не только денежную помощь от организаций, но и государства через портал "Дія". Этот сервис позволяет оформить четыре вида выплат онлайн.

По информации Министерства социальной политики, внедрение возможности получения помощи в онлайн-формате направлено на поддержку семей с детьми и цифровизацию социальных выплат. Важно отметить, что эти денежные пособия не являются дополнительными начислениями.

Сервис "Дія" направлен на тех, кто обращается за назначением выплат впервые или планирует переоформление по истечении срока назначения.

"Раньше для получения этих услуг людям приходилось собирать большое количество документов и посещать органы социальной защиты населения. Однако сейчас такую ​​помощь можно оформить дистанционно, не выходя из дома", - объяснено на сайте.

Рассматриваются следующие виды денежной помощи:

Денежная помощь при усыновлении ребенка – для родителей, усыновивших детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Денежная помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком, которому не установлена ​​инвалидность - для родителей, усыновителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, опекуна, ухаживающего за ребенком попечителя.

Денежная помощь людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которая назначается на все время инвалидности.

Денежная помощь на ребенка одинокой матери или отцу – для одиноких усыновителей или одиноких матерей или родителей, не состоящих в браке.

Чтобы воспользоваться этими возможностями, гражданам необходимо:

Авторизоваться на портале "Дія".

Перейти в меню "Услуги", выбрать опцию "Заявление о назначении помощи".

Заполнить необходимые сведения, сформировать заявление и декларацию.

Подписать электронной подписью или "Дія.Подпись".

Рассмотрение заявления и назначение выплат занимает 10 дней с момента обращения. Результат можно проверить в личном кабинете на портале "Дія" или по электронной почте.

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