Морковь по-корейски – это очень популярная закуска, которую можно приготовить в домашних условиях достаточно быстро.

Рецептов моркови по-корейски, по сути, много.

Ведь у каждой хозяйки есть свои секреты, как приготовить эту закуску.

Своим рецептом моркови по-корейски решила поделиться автор кулинарного канала «vika_healthcoach».

«Сочная и вкусная морковь по-корейски в домашних условиях. Из нее готовят салаты и рулеты. Ее добавляют в шаурму и гамбургеры. И если вы хоть раз сделаете ее дома, то в будущем откажетесь от покупки магазинного варианта этой закуски. Минимум времени – максимум пользы», - заверила фудблогер.

Этот рецепт моркови по-корейски Виктория назвала "идеальным".

Для приготовления требуются следующие ингредиенты: 1 кг сочной моркови, 0,5 стакана растительного масла, 1 десертная ложка уксуса, 2 стол ложки сахара, 1 стол ложка соли, 1 ч л черного перца, 1 ч л красного перца.

Также в морковь по-корейски можно добавить поджаренный кунжут, репчатый лук, чеснок и кинзу.

«Вместо соли, сахара и перца в салат можно положить готовую приправу (продается в любом супермаркете в отделе специй, в составе будет карри и кориандр). Так салат приобретет пикантную нотку», - посоветовала фудблогер.

Итак, морковь чистим от кожуры и трем на специальную терку для моркови по-корейски.

«В принципе, можно использовать и обычную, но так салат выглядит лучше, а морковь более сочная», - отметила кулинар.

В морковь по-корейски добавляется подогретое масло, но важно не доводить его до кипения.



Смешиваем все ингредиенты, перекладываем салат в герметичный контейнер и ставим в холодильник – он должен настаиваться не менее 5 часов, но лучше оставить закуску на ночь.

«Перед подачей можно добавить обжаренный лук, кинзу и обжаренные семена кунжута. Готовую закуску из оранжевого корнеплода можно хранить в холодильнике две недели. Это очень удобно, когда нет времени на приготовление блюд», - посоветовала Виктория.

В комментариях подписчики отмечают, что это «бомба рецепт» моркови по-корейски.

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