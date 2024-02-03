Певица Настя Каменских показала вариант вкусного блюда, которое, по ее словам, можно приготовить на завтрак.

Настя Каменских говорит, что завтрак по этому рецепту получается не только вкусным, но и очень полезным, пишет Politeka.net.

«Решила поделиться рецептом простого и вкусного завтрака», - отмечала Настя Каменских, показывая ход приготовления на своей странице в Инстаграм.

Итак, рецепт такой: кладем в измельчитель 70 г обыкновенной овсянки, две столовые ложки коричневого сахара, столовую ложку какао-муки, каплю разрыхлителя и мягкий банан.

Также добавляем одно сырое яйцо, столовую ложку миндальной муки и все смешиваем.

Если консистенция выходит очень густой, добавляем в смесь растительное молоко.

"Консистенция должна напоминать сметану", - отметила Настя Каменских, показывая рецепт завтрака.

Дальше берем любимую формочку. У Настя Каменских она в виде сердечек. И разливаем смесь.

Пока разогревается духовка Настя Каменских измельчила миндаль и покрошила черный шоколад. Эти два ингредиента певица также добавила в смесь уже в формочках.

"Посыпаем сверху столько, сколько хочется", - подчеркнула Настя Каменских.

Отправляем в духовку запекаться на минут 30-35 при температуре 170.

«Для тех, кто любит брауни – это отличная альтернатива», - рассказала о результате приготовления Каменских.

В комментариях к рецепту завтрака подписчики Насти Каменских отмечают, что такой завтрак не слишком полезный, ведь в нем есть сахар.

По их словам, можно обойтись и без этого ингредиента или заменить его медом.

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