Настя Каменських на своїй сторінці в Інстаграм розповіла українцям, чим зараз займається в Іспанії, просуваючи свою кар'єру вже не лише рідною мовою. При цьому звернення Каменських оцінили далеко не всі, оскільки в мережі продовжують обговорювати поведінку чоловіка Каменських, який втік з України на тлі кількох скандалів.

«Можливість презентувати пісню “Tu y Yo” подарувала мені можливість говорити про рідну Україну, розповідати на топових латиноамериканських шоу про те, як живе наша країна під час війни, як неймовірно стійко тримаються люди і як ми вміємо об'єднуватися заради спільної мети. Я впевнена, що творчість та музика мають підтримувати дух людей, лікувати, відволікати» - заявила Каменських у своєму зверненні.

Втім, у мережі не оцінили слова Каменських про творчість в Іспанії, куди вона поїхала і не повертається додому:

"Треба, щоб увесь світ знав, що роблять росіяни, як нищать український народ!; Кожна країна заслуговує на мир, але не росія; Сміх та й годі 😂! Звичайно, крізь сльози! 😢 просто людина відчуває себе іспанцем. Зовсім як у Європі!; Тобі на квартал; Настя не кури більше марихуану, що привезла з Мексики; а де Потапкін у Дубаї?

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"Дуже хочу своєю творчістю доводити, що музика не має кордонів, що по-справжньому щирі слова будуть зрозумілі в будь-якому куточку планети, якою б мовою ти не співав" - Також раніше заявила Каменських.

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