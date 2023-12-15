Настя Каменских на своей странице в Инстаграм рассказала украинцам, чем сейчас занимается в Испании, продвигая свою карьеру уже не только на родном языке. При этом обращение Каменских оценили далеко не все, поскольку в сети продолжают обсуждать поведени мужа Каменских, бежавшего из Украины на фоне нескольких скандалов.

«Возможность презентовать песню “Tu y Yo” подарила мне возможность говорить о родной Украине, рассказывать на топовых латиноамериканских шоу о том, как живет наша страна во время войны, как невероятно устойчиво держатся люди и как мы умеем объединяться ради общей цели. Я уверена, что творчество и музыка должны поддерживать дух людей, лечить, отвлекать» - заявила Каменских в своем обращении.

В прочем, в сети не оценили слова Каменских о творчестве в Испании, куда она уехала и не возвращается домой:

"Надо, чтобы весь мир знал, что делают русские, как уничтожают украинский народ!; Каждая страна заслуживает мира, но не россия; Смех да и только😂! Конечно сквозь слезы! 😢 просто человек ощущает себя испанцем. Совсем как в Европе!; Тебе в квартал; Настя не кури больше марихуану что привезла из Мексики; а где Потапкин в Дубае?".

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"Очень хочу своим творчеством доказывать, что музыка не имеет границ, что по-настоящему искренние слова будут понятны в любом уголке планеты, на каком бы языке ты ни пел" - также ранее заявила Каменских.

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