На своей странице в Instagram суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить курочку Cordon Blue – на самом деле рецепт очень простой.
Это получается идеальное сочетание сочной курицы, тягучей сырной начинки, ароматной ветчины и хрустящей корочки.
Для этого рецепта финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- ветчина – 4 кусочка
- сыр твердый – 4 кусочка
- мука – 20 г
- яйцо – 1-2 шт.
- кукурузные хлопья без сахара (или панировочные сухари) – 50 г
- соль и перец по вкусу
Сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко разрезает куриное филе на два пласта и отбивает мясо через пищевую пленку. Добавляем соль и перец.
На отбитое филе выкладываем по два кусочка ветчины, по два ломтика твердого сыра, заворачиваем все в рулет и закрепляем, как на видео.
Для панировки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко перебила блендером несладкие кукурузные хлопья. Можно заменить их обычными панировочными сухарями. В другой миске размешиваем яйцо.
Обваливаем куриные рулетики сперва в муке, затем погружаем в яйцо, снова мука, снова яйцо и в конце обваливаем в измельченных хлопьях.
Звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко обжаривает курочку Cordon Blue на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистости со всех сторон, а затем отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Пока курица запекается, можете приготовить любой гарнир.
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