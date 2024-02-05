На своей странице в Instagram суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить курочку Cordon Blue – на самом деле рецепт очень простой.

Это получается идеальное сочетание сочной курицы, тягучей сырной начинки, ароматной ветчины и хрустящей корочки.

Для этого рецепта финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

ветчина – 4 кусочка

сыр твердый – 4 кусочка

мука – 20 г

яйцо – 1-2 шт.

кукурузные хлопья без сахара (или панировочные сухари) – 50 г

соль и перец по вкусу

Сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко разрезает куриное филе на два пласта и отбивает мясо через пищевую пленку. Добавляем соль и перец.

На отбитое филе выкладываем по два кусочка ветчины, по два ломтика твердого сыра, заворачиваем все в рулет и закрепляем, как на видео.

Для панировки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко перебила блендером несладкие кукурузные хлопья. Можно заменить их обычными панировочными сухарями. В другой миске размешиваем яйцо.

Обваливаем куриные рулетики сперва в муке, затем погружаем в яйцо, снова мука, снова яйцо и в конце обваливаем в измельченных хлопьях.

Звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко обжаривает курочку Cordon Blue на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистости со всех сторон, а затем отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Пока курица запекается, можете приготовить любой гарнир.

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