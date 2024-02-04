В этот раз на своей странице в Instagram участница двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк предложила приготовить необычный винегрет с селедью и зеленым горошком.

Для приготовления винегрета звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

сельдь (филе) – 2 шт.

горошек консервированный

картофель – 2 шт.

свекла – 1 шт.

морковь – 1 шт.

маринованный огурец (корнишон) – 6 шт.

лук – 0,5 шт.

растительное масло

яблочный уксус

соль и черный перец

зелень

Лук звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк очень мелко нарезает, заправляет солью, перцем, уксусом, растительным маслом, перемешивает и маринует в нем нарезанное филе сельди.

Свеклу вымываем, поливаем растительным маслом, посыпаем солью, заворачиваем в фольгу и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке в течение 1,5 часов (до мягкости).

Картофель и морковь моем и в кожуре отвариваем в подсоленной воде до готовности (можно проверить вилкой).

Когда овощи остынут, запеченную свеклу и отваренные картофель с морковью чистим и нарезаем кубиком. Так же кубиком нарезаем маринованные огурцы.

Звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк складывает нарезанные овощи в глубокую миску, добавляет соль, перец, растительное масло и перемешивает.

Для идеальной подачи участница "Мастер Шеф" выкладывает винегрет в формовочное кольцо: сначала нарезанные овощи, затем слой консервированного горошка, снова овощи, а сверху кусочки сельди.

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