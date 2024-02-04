В этот раз на своей странице в Instagram участница двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк предложила приготовить необычный винегрет с селедью и зеленым горошком.

Для приготовления винегрета звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

  • сельдь (филе) – 2 шт.
  • горошек консервированный
  • картофель – 2 шт.
  • свекла – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • маринованный огурец (корнишон) – 6 шт.
  • лук – 0,5 шт.
  • растительное масло
  • яблочный уксус
  • соль и черный перец
  • зелень

рецепт, "Мастер Шеф"

Лук звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк очень мелко нарезает, заправляет солью, перцем, уксусом, растительным маслом, перемешивает и маринует в нем нарезанное филе сельди.

Свеклу вымываем, поливаем растительным маслом, посыпаем солью, заворачиваем в фольгу и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке в течение 1,5 часов (до мягкости).

Картофель и морковь моем и в кожуре отвариваем в подсоленной воде до готовности (можно проверить вилкой).

Когда овощи остынут, запеченную свеклу и отваренные картофель с морковью чистим и нарезаем кубиком. Так же кубиком нарезаем маринованные огурцы.

Звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк складывает нарезанные овощи в глубокую миску, добавляет соль, перец, растительное масло и перемешивает.

Для идеальной подачи участница "Мастер Шеф" выкладывает винегрет в формовочное кольцо: сначала нарезанные овощи, затем слой консервированного горошка, снова овощи, а сверху кусочки сельди.

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