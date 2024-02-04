В этот раз на своей странице в Instagram участница двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк предложила приготовить необычный винегрет с селедью и зеленым горошком.
Для приготовления винегрета звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- сельдь (филе) – 2 шт.
- горошек консервированный
- картофель – 2 шт.
- свекла – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- маринованный огурец (корнишон) – 6 шт.
- лук – 0,5 шт.
- растительное масло
- яблочный уксус
- соль и черный перец
- зелень
Лук звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк очень мелко нарезает, заправляет солью, перцем, уксусом, растительным маслом, перемешивает и маринует в нем нарезанное филе сельди.
Свеклу вымываем, поливаем растительным маслом, посыпаем солью, заворачиваем в фольгу и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке в течение 1,5 часов (до мягкости).
Картофель и морковь моем и в кожуре отвариваем в подсоленной воде до готовности (можно проверить вилкой).
Когда овощи остынут, запеченную свеклу и отваренные картофель с морковью чистим и нарезаем кубиком. Так же кубиком нарезаем маринованные огурцы.
Звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк складывает нарезанные овощи в глубокую миску, добавляет соль, перец, растительное масло и перемешивает.
Для идеальной подачи участница "Мастер Шеф" выкладывает винегрет в формовочное кольцо: сначала нарезанные овощи, затем слой консервированного горошка, снова овощи, а сверху кусочки сельди.
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