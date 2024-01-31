Большинство продавцов не успели распродать все запасы этого овоща, что приводит к тому, что качество продукции снижается и цены падают.

В Украине произошло падение цен на популярный овощ. В конце прошлой рабочей недели (22-26 января) розничные цены на этот овощ составляли 70-100 гривен за килограмм, что в среднем на 10% дешевле недели назад. Стало известно, что будет дальше с ценами.

Удешевление цены огурцов вызвано несколькими факторами. Во-первых, покупатели проявили меньше заинтересованности в их приобретении. Во-вторых, большинство продавцов не успели реализовать все запасы этого овоща. Это также приводит к снижению качества продукции, что усугубляет ситуацию на рынке и способствует снижению цен.

По состоянию на 29 января крупные супермаркеты продают огурцы по средней цене 92,72 гривен за килограмм, что на 4,3 гривен за килограмм дешевле, чем в декабре 2023 года. Цены гладких огурцов составляют 104,4 гривен за килограмм, что на 2,47 гривен за килограмм ниже, чем в предыдущем месяце. Это приведет в подальшем к снижению стоимости огурцов в магазинах и супермаркетах.

Некоторые сети реализации предлагают огурцы по ценам от 89,9 до 124 гривен за килограмм. В то же время, цены на картофель в Украине также выросли в среднем до 24,4 гривен за килограмм в начале прошлой недели, что превышает среднюю цену декабря 2023 года более чем на 7 гривен за килограмм.

Тем временем растет цена на картофель. Росту цен на картофель способствуют факторы, такие как сокращение предложения, низкое качество посадочного материала и урожая, а также недостаточность мощностей для хранения, отметил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Удорожание картофеля продолжается, что требует увеличения его импорта из-за границы.

Последние новости Украины:

Напомним, цены на продукты в 2024 году неприятно удивлят украинцев, в НБУ сделали прогноз.

Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.