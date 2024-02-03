Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась рецептом питательного, доступного, простого и вкусного блюда из картофеля.

Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась с украинцами необычным рецептом дерунов со своего детства.

На своей странице в Instagram участница "Мастер Шеф" показала, как приготовить деруны на хлебе.

Для приготовления дерунов на хлебе звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет минимум ингредиентов:

картофель – 3 шт.

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

соль и перец

кусочки белого хлеба (батона)

растительное масло для жарки

Картофель и лук звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк чистит и натирает на терке. Яйцо взбиваем, как на омлет, и смешиваем с картофелем и луком. Добавляем соль и перец по вкусу.

Выкладываем картофельную массу на ломтики хлеба и обжариваем на разогретой сковороде с добавлением растительного масла на среднем огне до золотистости с одной стороны.

Выкладываем наши деруны на хлебе на тарелку и подаем вместе со сметаной.

Украинцы в комментариях оценили ностальгический рецепт от звезды "Мастер Шеф" Мирославы Пекарюк:

"Я очень люблю такие бутерброды. Вкуснятина!";

"Блюдо моего детства. А сейчас нам мама готовит, когда к ней приезжаем. Это очень вкусно, особенно когда сверху майонез с чесноком и свежая петрушечка";

"Ой точно! Совсем забыла такую вкуснятину. Спасибо, что напомнили 😉";

"У нас это называли "бедные бутерброды", потому что дешево и сытно. В 90-е тяжело было".

Последние новости Украины:

Победитель "Мастер Шеф" дал рецепт вкуснейшего стейка без мяса.

Также сообщалось, что Хименес-Браво из "Мастар Шеф" дал рецепт томатного супа.

Кроме того, Politeka.net писала, что судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подсказала, какая тыква испортит блюдо.