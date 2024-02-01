В этот раз на своей странице в Instagram участница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить давнее украинское блюдо – макорженики.

Существовало два варианта этого блюда – яблоки, жареные в тесте (их и приготовила звезда "Мастер Шеф"), а также коржики с маком.

"Уверена, что яблоки любят есть все. А если сделать их во вкусном тесте, то будет интереснее, правда?", – советует участница "Мастер Шеф".

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

яблоки (большие) – 2 шт.

молоко - 130 г

мука – 100 г

топленое сливочное масло – 2 ст. л.

сахар – 2 ч. л.

мак - 20 г

яйцо – 1 шт.

разрыхлитель – 1/2 ч. л.

сахарная пудра

Сначала звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк смешивает в глубокой миске молоко, муку, топленое сливочное масло, сахар, мак, яйцо, разрыхлитель и вымешивает все до однородности.

Яблоки чистим от кожуры, нарезаем кольцами, а в центре каждого кольца делаем дырочки, вырезая серединку.

Хорошо обмакиваем кольца яблок в тесте и жарим на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла с обеих сторон до золотистости.

"Выкладываем наши макорженики на тарелку, присыпаем сверху сахарной пудрой и смакуем это простое и интересное давнее украинское блюдо", - добавила звезда "Мастер Шеф".

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