Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился романтичным рецептом, которым ранее часто баловали влюбленные друг друга. В Закарпатье его готовят исключительно мужчины на открытом огне, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Рецепт баноша:

Ингредиенты:

Сметана — 250 г

Молоко – 250 г

Масло сливочное - 20 г

Крупа кукурузная – 100 г

Соль - 1/2 чайной ложки

Бринза - 50 г

Бекон – 80 г

Приготовление:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, в сотейнике разогрейте сметану, масло и молоко. Выберите посуду с невысокими стенками, чтобы избежать пригорания.

Добавьте соль и постепенно всыпьте кукурузную крупу. Варите, постоянно помешивая, в течение 5-8 минут до достижения состояния "мягкого пластилина". Это удобнее делать с использованием силиконовой лопатки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Нарежьте бекон и обжарьте его до получения хрустящей шкварки без добавления растительного масла. Используйте сковороду с антипригарным покрытием.

Выложите банош на тарелку и посыпьте брынзой, добавьте обжаренный бекон. Подавайте с зеленью по желанию, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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