В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить давленный картофель с сыром Дорблю.

"Если вам надоел обычный картофель, то добавьте к нему пикантности и необычного, но очень удачного вкуса", – советует звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.⠀

Для этого рецепта финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

картофель небольшой – 1 кг

сыр Дорблю – 150 г

растительное масло – 200 мл

соль – 1 ч. л.

перец – 1 ч. л.

паприка – 2 ч. л. л.

чеснок сушеный – 2 ч. л.

сушеные травы (по вкусу) – 1 ч. л.

петрушка

"Наверное, у большинства из вас сыр Dorblu ассоциируется с сырной тарелкой, фруктами, орехами и медом. Но поверьте, его уникальный вкус и насыщенный аромат прекрасно дополняет и подчеркивает даже блюда из картофеля. И придает им дополнительную привлекательность", – финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Картофель хорошо вымываем, отвариваем в мундирах до готовности и просушиваем.

Выкладываем вареный картофель на противень, застеленный пергаментом, и давим стаканом, как на видео.

Для заправки финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешивает растительное масло с солью, перцем, паприкой, сушеным чесноком и травами.

Поливаем картофель заправкой, а сверху и в промежутках выкладываем кусочки сыра Дорблю. Запекаем картофель в разогретой до 180 градусов духовке (режим "Гриль с конвекцией") в течение 15 минут.

Последние новости Украины:

Очень аппетитно – победительница "Мастер Шеф" дала рецепт вкусного блюда из картофеля.

Также сообщалось, что победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом украинской вкуснятины из простых ингредиентов.

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.