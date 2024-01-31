Судья шоу "Мастер Шеф", звездный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво дал рецепт "романтичного" блюда перед праздником.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в социальной сети необычным рецептом мясной закуски, которую можно приготовить на праздник. По словам кулинара, такой вариант хорошо подойдкт и для Дня влюбленных.

Ингредиенты:

150 г свиной вырезки

20 г листьев базилика

3 слайса хамона

Соль по вкусу

50 г крахмала

50 г муки

100 г сливочного масла

Приготовление:

Порежьте свиную вырезку на кусочки и отбейте их, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Посолите мясо, выложите листья базилика и закройте их хамоном. Обваляйте мясо в смеси из муки и крахмала.

Обжаривайте мясо на растительном масле по 1 минуте с каждой стороны.

В той же сковороде, где жарилось мясо, добавьте оставшийся базилик и сливочное масло, приправьте солью. Проварите соус в течение одной минуты, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Выложите мясо на блюдо и полейте соусом. Готово!

По словам "Мастер Шефа" Хименес-Браво, это украинское творение сальтимбокка обещает стать украшением вашего романтического ужина, придаст страсти и подогреет ваши сердечные чувства

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