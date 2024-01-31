Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в социальной сети необычным рецептом мясной закуски, которую можно приготовить на праздник. По словам кулинара, такой вариант хорошо подойдкт и для Дня влюбленных.
Ингредиенты:
- 150 г свиной вырезки
- 20 г листьев базилика
- 3 слайса хамона
- Соль по вкусу
- 50 г крахмала
- 50 г муки
- 100 г сливочного масла
Приготовление:
Порежьте свиную вырезку на кусочки и отбейте их, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Посолите мясо, выложите листья базилика и закройте их хамоном. Обваляйте мясо в смеси из муки и крахмала.
Обжаривайте мясо на растительном масле по 1 минуте с каждой стороны.
В той же сковороде, где жарилось мясо, добавьте оставшийся базилик и сливочное масло, приправьте солью. Проварите соус в течение одной минуты, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Выложите мясо на блюдо и полейте соусом. Готово!
По словам "Мастер Шефа" Хименес-Браво, это украинское творение сальтимбокка обещает стать украшением вашего романтического ужина, придаст страсти и подогреет ваши сердечные чувства
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