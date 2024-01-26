Морковь по-корейски может быть не только великолепной закуской, но и вкусным ингредиентом для других блюд.

Морковь по-корейски можно добавлять в салаты, домашние хот-доги и шаурму. А еще морковь по-корейски будет смаковать в закусках из лаваша.

Для приготовления такой закуски понадобятся простые ингредиенты: лаваш, сливочный сыр и морковь по-корейски. Также можно добавить вареные яйца.

Морковь по-корейски.

Смазываем лаваш сливочным сыром, яйца нарезаем и тоже выкладываем на лаваш, добавляем морковь по-корейски.

Скручиваем рулетом и плотно заворачиваем в пленку. Отправляем в холодильник. Перед подачей на стол снимаем пленку и нарезаем на удобные порционные кусочки.

Еще один легкий рецепт закуски с морковью по-корейски отличается только несколькими ингредиентами. Так, вместо сливочного сыра можно использовать майонез, также добавить зелень, чеснок и твердый сыр. При желании, твердый сыр можно заменить на плавленый – его тоже необходимо натереть.

Закуска с морковью по-корейски.

Сыр натираем на средней терке, зелень мелко нарезаем. Добавляем пропущенный через пресс чеснок, майонез, перемешиваем.

Смазываем лаваш соусом с майонезом и чесноком, выкладываем морковь по-корейски, посыпаем зеленью и тертым сыром. Можно посолить и поперчить по вкусу. Заворачиваем лаваш, затем в пленку и ставим в холодильник на несколько часов, чтобы закуска стала более сочной.

Перед подачей на стол нарезаем закуску на порционные кусочки.

Также в закуску с морковью по-корейски в лаваше можно добавить куриную грудку, бекон или крабовые палочки, свежий огурец.

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