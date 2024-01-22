Морква по-корейськи за цим рецептом вийде смачною, соковитою і пікантною, а головне – швидко і без зайвого клопоту.

Морква по-корейськи – це і швидкий домашній салат, і закуска одночасно, зазначає Politeka.net. Крым того, моркву по-корейськи можна використовувати, як складову інших страв.

Салатів, бутербродів, домашньої шаурми і хот-догів.

Авторка кулінарного блогу «reeixit» запропонувала рецепт моркви по-корейськи в домашніх умовах, для якого знадобиться мінімум інгредієнтів і небагато часу.

Для її приготування знадобляться наступні інгредієнти: 1 кг моркви, 1 ч.л.цукру, 2-3 ст.л. лимонного соку або оцту, 2 зубчика часнику, 1 ч.л.чорного перцю.

Морква по-корейськи, рецепт.

Моркву натираємо на терці для моркви по-корейськи, часник пропускоємо через прес.

Готуємо заправку. В ній і полягає головний секрет смачної моркви по-корейськи.

«В сотейник виливаємо 100 мл. оліі, додаємо 1 ст.л.солі без чубка, і ставимо на газ, помішуємо, щоб сіль розчинилася. І як тільки олія закипить, виливаємо її на спеціі – обов’язково полити вичавлений часник нею. Таким чином спеціі віддають свій аромат, розкриваються», - пояснила фудблогерка секрет соковитої і ароматної моркви по-корейськи.

Морква по-корейськи, рецепт.

Тепер моркву по-корейськи перемішуємо і відставляємо «перепочити».

«І морква по корейськи готова через 20 хвилин», - підкреслила кулінар.

Підкреслимо, що морква по-корейськи настільки популярна, що для її приготування у домашніх умовах виробники спецій пропонують вже готові суміші.

Також у моркву по-корейськи, за бажанням додають гострий червоний перець, кунжут, коріандр, мелену папріку.

Морква по-корейськи, рецепт.

Досвідчені кулінари радять після приготування аідправити моркву по-корейськи на 7-8 годин у холодильник. Простіше кажучи, якщо ви приготувати її ввечері, можна прибрати закуску у холодильник до ранку.

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