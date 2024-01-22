Морковь по-корейски по этому рецепту получится вкусной, сочной и пикантной, а главное – быстро и без лишних хлопот.

Морковь по-корейски – это и быстрый домашний салат, и закуска одновременно, отмечает Politeka.net. Кроме того, морковь по-корейски можно использовать как составляющую других блюд.

Салатов, бутербродов, домашней шаурмы и хот-догов.

Авторка кулінарного блогу «reeixit» предложила рецепт моркови по-корейски в домашних условиях, для которого понадобится минимум ингредиентов и немного времени.

Для ее приготовления понадобятся следующие ингредиенты: 1 кг моркови, 1 ч.л. сахара, 2-3 ст.л. лимонного сока или уксуса, 2 зубчика чеснока, 1 ч.л.черного перца.

Морковь по-корейски, рецепт.

Морковь натираем на терке для моркови по-корейски, чеснок пропускаем через пресс.

Готовим заправку. В ней и заключается главный секрет вкусной моркови по-корейски.

«В сотейник выливаем 100 мл. масла, добавляем 1 ст.л.соли без верха, и ставим на газ, помешиваем, чтобы соль растворилась. И как только масло закипит, выливаем его на специи – обязательно полить выжатый чеснок им. Таким образом, специи отдают свой аромат, раскрываются», - пояснила фудблогер секрет сочной и маротной моркови по-корейски.

Морковь по-корейски, рецепт.

Теперь морковь по-корейски перемешиваем и отставляем «отдохнуть».

«И морковь по-корейски готова через 20 минут», - подчеркнула кулинар.

Подчеркнем, что морковь по-корейски настолько популярна, что для ее приготовления в домашних условиях производители специй предлагают готовые смеси.

Также в морковь по-корейски, по желанию, добавляют острый красный перец, кунжут, кориандр, молотую паприку.

Морковь по-корейски, рецепт.

Опытные кулинары советуют после приготовления отправить морковь по-корейски на 7-8 часов в холодильник. Проще говоря, если вы приготовите ее вечером, можно убрать закуску в холодильник до утра.

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