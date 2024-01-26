В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкуснейшие стейки – не из мяса, а из капусты.

"Что, неожиданно? Возможно) Но уверяю, это максимально простое, полезное и быстрое в приготовлении блюдо. Да еще какое вкусное!", - советует звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Для приготовления стейков из капусты финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

капуста

темьян

оливковое масло;

соль и перец – по вкусу

сливочное масло – 20 г

мед – 1 ст. л.

соус Унаги – ½ ст. л.

сыр Фелата – 50 г

арахис жареный соленый – 50 г

петрушка

Из середины головки капусты финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко вырезает два "стейка" толщиной по 2 см.

Солим капустные стейки, добавляем перец, тимьян и поливаем оливковым маслом. Каждый стейк отдельно заворачиваем в фольгу и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 45 минут.

На сковороде звезда "Мастер Шеф" хорошо разогревает сливочное масло вместе с медом и соусом унаги. Выкладываем запеченные капустные стейки на сковороду в разогретый соус и обжариваем по 1-2 минуты с каждой стороны.

Готовые капустные стейки выкладываем на тарелку, сверху посыпаем измельченными орешками, кусочками сыра фета, немного поливаем оливковым маслом и посыпаем петрушкой.

"Если капуста молодая, времени на приготовление может потребоваться меньше", – добавила финалистка "Мастер Шеф".

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