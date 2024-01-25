В этот раз на своей странице в Instagram победительница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить пастуший пирог.
Для этого рецепта победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:
- лук – 1 большой (или 2 шалот)
- лук порей – 1/3 шт.
- морковь – 2-3 средние
- сельдерей - 2 стебля
- чеснок – 2 зуб.
- тимьян/розмарин
- говяжий фарш – о,5 кг
- томатное пюре – 2 ст.л.
- говяжий бульон – 500 мл
- красное сухое вино – 200 мл
- картофель - 900 г (чищеного)
- сливочное масло – 85 г
- желтки – 2 шт.
- сыр (чеддер или пармезан) – 100 г
Картофель отвариваем в подсоленной воде.
Тем временем, победительница "Мастер Шеф" растапливает на сковороде сливочное масло, добавляет говяжий фарш, соль, перец, разбивает мясо деревянной лопаткой и готовит, пока оно не перестанет быть розовым.
Готовую говядину перекладываем на тарелку, а на сковороде обжариваем нарезанные кубиком лук и морковь. Затем добавляем нарезанный сельдерей и измельченный чеснок. Жарим овощи до мягкости, затем возвращаем в сковороду говядину и добавляем томатную пасту.
После этого победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина добавляет вино и варит почти до полного испарения, помешивая фарш. Добавляем бульон и доводим до кипения. При желании можно добавить вустерский соус, а также замороженную кукурузу и зеленый горошек.
"Держите на среднем огне, пока соус не станет гуще, затем выключите огонь и оставьте под крышкой", – объясняет звезда "Мастер Шеф".
Отварной картофель перетираем через сито. Добавляем в картофельное пюре желтки, тертый сыр и соль по вкусу.
В форму для запекания выкладываем мясную начинку, а сверху картофельное пюре. Добавляем тертый сыр и отправляем пастуший пирог в разогретую до 180 градусов духовку до появления золотистой корочки.
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