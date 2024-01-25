В этот раз на своей странице в Instagram победительница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить пастуший пирог.

Для этого рецепта победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:

лук – 1 большой (или 2 шалот)

лук порей – 1/3 шт.

морковь – 2-3 средние

сельдерей - 2 стебля

чеснок – 2 зуб.

тимьян/розмарин

говяжий фарш – о,5 кг

томатное пюре – 2 ст.л.

говяжий бульон – 500 мл

красное сухое вино – 200 мл

картофель - 900 г (чищеного)

сливочное масло – 85 г

желтки – 2 шт.

сыр (чеддер или пармезан) – 100 г

Картофель отвариваем в подсоленной воде.

Тем временем, победительница "Мастер Шеф" растапливает на сковороде сливочное масло, добавляет говяжий фарш, соль, перец, разбивает мясо деревянной лопаткой и готовит, пока оно не перестанет быть розовым.

Готовую говядину перекладываем на тарелку, а на сковороде обжариваем нарезанные кубиком лук и морковь. Затем добавляем нарезанный сельдерей и измельченный чеснок. Жарим овощи до мягкости, затем возвращаем в сковороду говядину и добавляем томатную пасту.

После этого победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина добавляет вино и варит почти до полного испарения, помешивая фарш. Добавляем бульон и доводим до кипения. При желании можно добавить вустерский соус, а также замороженную кукурузу и зеленый горошек.

"Держите на среднем огне, пока соус не станет гуще, затем выключите огонь и оставьте под крышкой", – объясняет звезда "Мастер Шеф".

Отварной картофель перетираем через сито. Добавляем в картофельное пюре желтки, тертый сыр и соль по вкусу.

В форму для запекания выкладываем мясную начинку, а сверху картофельное пюре. Добавляем тертый сыр и отправляем пастуший пирог в разогретую до 180 градусов духовку до появления золотистой корочки.

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