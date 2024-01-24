Победительница "Зважені та щасливі", блогерка, диетолог-нутрициолог Юлия Науменко поделилась отличным рецептом для тех, кто любит выпечку, но хочет похудеть.
Звезда "Зважені та щасливі" предложила приготовить полезную и быструю версию хачапури на сковороде – это один из любимых рецептов ее программы похудения.
Для приготовления диетического хачапури победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко берет следующие ингредиенты:
- творог - 50 г
- твердый сыр – 50 г
- 1 яйцо
- 1 ст.л. рисовой муки (можно заменить на молотую овсянку)
- кефир – 50 мл
- зеленый лук и специи по вкусу
Победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко смешивает творог, натертый твердый сыр, яйцо, кефир, муку, добавляет нарезанный зеленый лук и специи по вкусу.
На разогретую сковороду, смазанную оливковым маслом, выкладываем сырную массу и жарим наше хачапури на маленьком огне с обеих сторон до золотистой корочки.
Звезда "Взвешенные и счастливые" особенно рекомендует готовить такое хачапури на завтрак, добавляя к нему овощной салат.
Украинцы в комментариях оценили рецепт хачапури от победительницы "Зважені та щасливі":
"Как же это вкусно! спасибо большое!🤤";
"Ооо. Это очень вкусно. Один из моих самых любимых завтраков";
"Это очень вкусно, спасибо большое 😍".
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