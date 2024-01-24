Победительница проекта "Зважені та щасливі", диетолог Юлия Науменко предложила украинцам рецепт полезной и не менее вкусной альтернативы знаменитому блюду.

Победительница "Зважені та щасливі", блогерка, диетолог-нутрициолог Юлия Науменко поделилась отличным рецептом для тех, кто любит выпечку, но хочет похудеть.

Звезда "Зважені та щасливі" предложила приготовить полезную и быструю версию хачапури на сковороде – это один из любимых рецептов ее программы похудения.

Для приготовления диетического хачапури победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко берет следующие ингредиенты:

творог - 50 г

твердый сыр – 50 г

1 яйцо

1 ст.л. рисовой муки (можно заменить на молотую овсянку)

кефир – 50 мл

зеленый лук и специи по вкусу

Победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко смешивает творог, натертый твердый сыр, яйцо, кефир, муку, добавляет нарезанный зеленый лук и специи по вкусу.

На разогретую сковороду, смазанную оливковым маслом, выкладываем сырную массу и жарим наше хачапури на маленьком огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Звезда "Взвешенные и счастливые" особенно рекомендует готовить такое хачапури на завтрак, добавляя к нему овощной салат.

Украинцы в комментариях оценили рецепт хачапури от победительницы "Зважені та щасливі":

"Как же это вкусно! спасибо большое!🤤";

"Ооо. Это очень вкусно. Один из моих самых любимых завтраков";

"Это очень вкусно, спасибо большое 😍".

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