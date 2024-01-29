Суперфиналистка кулинарного шоу "Мастер Шеф 12" Ольга Рябенко поделилась с украинцами рецептом своего любимого блюда французской кухни.

На своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить невероятно вкусный французский луковый суп.

Для приготовления лукового супа финалистка "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты (в расчете на две порции):

лук – 300 г

растительное масло – 3 ст.л.

сливочное масло – 50 г

белое сухое вино – 50 мл (можно и без него)

мясной бульон – 500-600 мл (любой, или же можно заменить просто на овощной)

подсушенные ломтики багета (белого хлеба)

сыр (грюйер, эмменталь, маасдам) - 100 г

тимьян

лавровый лист

Лук финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает полукольцами и обжаривает на смеси сливочного и растительного масла прямо в кастрюльке на сильном огне.

Когда лук начнет темнеть, добавляем тимьян, лавровый лист, соль и перец. Убавляем огонь, накрываем кастрюлю крышкой и тушим лук в течение 20 минут.

После этого звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет вино, бульон и варит суп еще 30 минут.

Выкладываем суп в термостойкую порционную тарелку (можно брать горшок, форму для запекания – что есть), сверху выкладываем подсушенные кусочки хлеба и щедро посыпаем все тертым сыром.

Звезда "Мастер Шеф" отправляет луковый суп в духовку, разогретую до максимальной температуры, на 5-7 минут – и готово, можно наслаждаться.

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