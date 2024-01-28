В этот раз на своей странице в Instagram звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как за 5 минут приготовить вкуснейшие сосиски в лаваше.
"Заметила, что вы очень любите рецепты из лаваша)) Поэтому, подготовила еще один вариант вкусного и быстрого завтрака ☺️", – советует участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- лаваш
- сосиски
- сыр моцарелла
- плавленый сыр
- яйца – 1-2 шт.
- перец
- сушеная петрушка
- соль
- растительное масло для жарки
Лаваш звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает на небольшие прямоугольнички шириной на длину сосиски.
На каждый кусочек лаваша выкладываем слайс плавленого сыра, сосиску, посыпаем тертой моцареллой и заворачиваем в рулет. Чтобы закрепить край, просто немного смачиваем его водой.
Яйца смешиваем с солью, паприкой и сушеной петрушкой. Окунаем каждую сосиску в лаваше в яичную смесь и выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарим сосиски в лаваше на среднем огне до золотистости со всех сторон.
Украинцы в комментариях оценили этот простой и вкусный рецепт завтрака от звезды "Мастер Шеф" Ольги Рябенко:
"Как раз то, что нужно – вкусно, интересно, быстро😍🥹 Спасибо!";
"Очень классная идея 💡";
"Тоже часто такое готовлю, это просто объедение 🙌😍 Спасибо, что делитесь замечательными, а главное легкими рецептами 🙌".
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