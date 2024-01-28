Финалистка двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом вкусного и быстрого завтрака, который понравится и детям, и взрослым.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как за 5 минут приготовить вкуснейшие сосиски в лаваше.

"Заметила, что вы очень любите рецепты из лаваша)) Поэтому, подготовила еще один вариант вкусного и быстрого завтрака ☺️", – советует участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

лаваш

сосиски

сыр моцарелла

плавленый сыр

яйца – 1-2 шт.

перец

сушеная петрушка

соль

растительное масло для жарки

Лаваш звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает на небольшие прямоугольнички шириной на длину сосиски.

На каждый кусочек лаваша выкладываем слайс плавленого сыра, сосиску, посыпаем тертой моцареллой и заворачиваем в рулет. Чтобы закрепить край, просто немного смачиваем его водой.

Яйца смешиваем с солью, паприкой и сушеной петрушкой. Окунаем каждую сосиску в лаваше в яичную смесь и выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарим сосиски в лаваше на среднем огне до золотистости со всех сторон.

Украинцы в комментариях оценили этот простой и вкусный рецепт завтрака от звезды "Мастер Шеф" Ольги Рябенко:

"Как раз то, что нужно – вкусно, интересно, быстро😍🥹 Спасибо!";

"Очень классная идея 💡";

"Тоже часто такое готовлю, это просто объедение 🙌😍 Спасибо, что делитесь замечательными, а главное легкими рецептами 🙌".

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