Налистники должны быть эластичными, поэтому во время приготовления блюда могут быть неприятные сюрпризы. Например, блины могут получиться слишком толстыми, порваться, прилипнуть к сковороде.
Чтобы этого не случилось, автор кулинарного канала «Annet_days» рассказала рецепт налистников с творогом и вишней.
"С удовольствием делюсь с Вами некоторыми моими секретиками их приготовления", - отметила фудблогер.
Налистники с творогом.
Итак, для налистников понадобятся такие ингредиенты – 3 яйца, 1 ст.л. сахара, 1 ст муки, 1 ст молока, 1 ст кипятка, щепотка соли, 2 ст.л. растительного масла. Для начинки 350 г творога, 1-2 ст.л. сметаны, 2 ст.л. сахара, 1 ч.л. ванильного сахара, 1 яйцо, вишни. Вишню можно заменить на изюм, курагу или вообще не добавлять ничего.
«Яйца, соль и сахар размешать венчиком. Добавить муку и немного молока, и хорошо вымешать венчиком от комочков. Влить еще молока, перемешать и мешая влить кипяток.
Добавить масло...», - рассказала ход приготовления налистников фудблогер.
Налистники с творогом.
Кулинар также посоветовала – после того, как налистник перевернули, его необходимо снять со сковороды. Ведь одна сторона блина должна остаться светлой.
Готовим начинку – нужно растереть сыр, добавить другие ингредиенты и хорошо перемешать.
Формируем налистники с начинкой – на поджаренную сторону нанести 1 ст.л. творожной начинки и выложить вишни. Ягоды могут быть свежие, томленые в сахаре или консервированные. Завернуть налистник.
Следующий шаг – на сковороде необходимо растопить немного сливочного масла, выложить блины и поджарить до золотистой корочки, перевернуть и снизить температуру, немного подождать.
Налистники с творогом.
Затем посыпать блины сахаром и полить сливками.
«Можно заменить на сметану с молоком или более жирные сливки», - отметила кулинар, показав, что использует сливки с жирностью 10%.
Протушить налистники 5 мин, выключить, накрыть крышкой и дать настояться еще минут 15.
"Если температура жарки будет высокой, когда вливаются сливки, то они свернутся", - предупредила кулинар.
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