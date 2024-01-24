Сырники – вкусное, полезное и простое в приготовлении блюдо, но оно может быть еще вкуснее, если знать некоторые секреты.

Своими советами по приготовлению сырников поделилась победительница «Мастер Шеф-12» Валерия Матрохина.

«Для меня это самая вкусная еда ин зе ворлд», – признавалась звезда «Мастер Шеф», демонстрируя свой завтрак в Инстаграм.

На тарелке Матрохиной можно увидеть сырники с зеленью, ломтики красной рыбы, а также яйцо-пашот.

«Главный секрет – это хороший творог 7-9%. Главное, чтобы он был сухой», – рассказала победительница «Мастер Шеф».

Кулинар советует – если есть лишняя влага, ее нужно обязательно отжать.

Также Валерия Матрохина поделилась рецептом своих сырников.

На 300-350 г творога необходимы два желтка.

«Белки оставляем в холодильнике и на следующий день делаем из них омлет», – посоветовала звезда «Мастер Шеф».

На это количество ингредиентов муки необходимо всего одна-полторы столовой ложки.

«Перемешиваем все вилкой, блендером не будет текстуры», – дала еще один совет победительница «Мастер Шеф».

Если готовите сладкие сырники – необходимо добавить 1-2 с.л. сахара. В соленые сырники Валерия Матрохина советует добавить соль, перец, любую зелень – все зависит от желания.

«Формируем сырники с добавлением муки тупой частью ножа или стаканом. Потом лишнюю муку убираем», - рассказала Валерия Матрохина о ходе приготовления сырников.

Поджаривать блюдо звезда Мастер Шеф советует на кокосовом масле.

Подаем блюдо на стол со сметаной, джемом и другими вкусными ингредиентами. В зависимости от вкусовых желаний.

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