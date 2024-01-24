Своими советами по приготовлению сырников поделилась победительница «Мастер Шеф-12» Валерия Матрохина.
«Для меня это самая вкусная еда ин зе ворлд», – признавалась звезда «Мастер Шеф», демонстрируя свой завтрак в Инстаграм.
На тарелке Матрохиной можно увидеть сырники с зеленью, ломтики красной рыбы, а также яйцо-пашот.
«Главный секрет – это хороший творог 7-9%. Главное, чтобы он был сухой», – рассказала победительница «Мастер Шеф».
Кулинар советует – если есть лишняя влага, ее нужно обязательно отжать.
Также Валерия Матрохина поделилась рецептом своих сырников.
На 300-350 г творога необходимы два желтка.
«Белки оставляем в холодильнике и на следующий день делаем из них омлет», – посоветовала звезда «Мастер Шеф».
На это количество ингредиентов муки необходимо всего одна-полторы столовой ложки.
«Перемешиваем все вилкой, блендером не будет текстуры», – дала еще один совет победительница «Мастер Шеф».
Если готовите сладкие сырники – необходимо добавить 1-2 с.л. сахара. В соленые сырники Валерия Матрохина советует добавить соль, перец, любую зелень – все зависит от желания.
«Формируем сырники с добавлением муки тупой частью ножа или стаканом. Потом лишнюю муку убираем», - рассказала Валерия Матрохина о ходе приготовления сырников.
Поджаривать блюдо звезда Мастер Шеф советует на кокосовом масле.
Подаем блюдо на стол со сметаной, джемом и другими вкусными ингредиентами. В зависимости от вкусовых желаний.
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