Салат из пекинской капусты по этому рецепту имеет хороший вкус и много витаминов, ведь его основные ингредиенты – простые, но полезные продукты.

В салате из пекинской капусты со свеклой и сельдереем калорий мало, а пользы много.

«Можете смело есть на ночь», - заверила автор кулинарного блога «Ira.ipelekh», рассказывая об этом рецепте.

Итак, для салата из пекинской капусты понадобятся такие ингредиенты – 1 шт. маленькая свекла, примерно такой же по размеру, как свекла корня сельдерея, примерно столько же пекинской капусты, 1/2 лука, 1/2 яблока, сыр Фета.

Вместо пекинской капусты можно использовать белочкачанную.

Заправить салат кулинар предлагает диетическим соусом. Для него понадобятся – 2 ст л сметаны, 1 ч л оливкового масла, 1 ч л французской горчицы, 1 ч л лимонного сока, соль, перец.

Салат из пекинской капусты.

Капусту нарезаем соломкой, яблоко и свеклу натереть на крупной терке, лук порезать полукольцами, сыр фету порезать кубиком.

Теперь готовим соус в салат из пекинской капусты – необходимо соединить все ингредиенты и перемешать до однородности.

«Заправить салат соусом и можно смаковать», - рассказала кулинар о последних шагах в приготовлении салата из пекинской капусты.

Салат из пекинской капусты.

Отметим, на основе пекинской капусты можно приготовить множество вариантов салатов, лишь слегка меняя их состав. Салаты из пекинской капусты готовят с крабовыми палочками, куриным филе и ветчиной, охотничьими колбасками и салями, просто с овощами и даже апельсином.

А еще пекинскую капусту можно добавлять в борщ и тушить. Также из пекинской капусты выходят вкуснейшие голубцы.

При употреблении пекинской капусты в сыром виде важно тщательно промыть ее, чтобы удалить все загрязнения.

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