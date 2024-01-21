На своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить невероятно вкусное закарпатское блюдо – слимбаки с мясом.

"Это гениальное блюдо, которое моя мама готовила нам в детстве. Сейчас мы в шутку говорим, что это синнабоны с мясом в грибной подливе", – рассказала участница "Мастер Шеф".

Для теста звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

дрожжи сухие – 7 г

молоко – 75 мл

вода – 75 мл + 100 мл

мука – 450-500 г

яйцо – 1 шт.

растительное масло

соль

Для начинки:

фарш свиной – 500 г

копченая паприка

соль и перец

Для подливки:

лук – 1 шт.

шампиньоны – 200 г

вода – 500 г

сметана – 2 ст. л.

соль и перец

В глубокую миску звезда "Мастер Шеф" высыпает дрожжи, сахар, добавляет теплое молоко, 75 мл воды комнатной температуры, перемешивает все до однородности и ставит в теплое место, чтобы дрожжи взошли шапочкой.

Лук мелко нарезаем и обжариваем с добавлением растительного масла до прозрачности прямо в кастрюле. Далее добавляем нарезанные кубиком шампиньоны, соль, перец, немного тушим, заливаем водой, доводим подливку до кипения и снимаем с огня.

К фаршу участница "Мастер Шеф" добавляет соль, перец, паприку и хорошо перемешивает.

Когда дрожжи взошли, добавляем к ним муку, яйцо, растительное масло, соль, еще 100 мл теплой воды, перемешиваем все и замешиваем на припыленном мукой столе тесто, добавляя в процессе еще немного растительного масла. У нас получится эластичное тесто. Накрываем его полотенцем и оставляем в теплом месте на 30 минут, чтобы оно подошло.

Тесто раскатываем в большой прямоугольник толщиной примерно 1 см, разрезаем на две части, щедро выкладываем на тесто мясную начинку и заворачиваем рулет, как на видео. Нарезаем рулет на куски – это и есть улитки.

По желанию грибную подливку можно перебить блендером, добавляем в нее сметану и перемешиваем до однородности. Выкладываем слимбаки в грибную подливу на расстоянии друг от друга и варим на малом огне под крышкой в ​​течение 15 минут, не открывая ее.

Для подачи звезда "Мастер Шеф" наливает в тарелку грибную подливку, выкладывает слимбаки и посыпает нарезанной зеленью.

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