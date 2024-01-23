На своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила украинцам приготовить пиццу из лаваша, а также суфле из индейки.
Для приготовления пиццы из лаваша финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использует:
- лаваш круглый – 2 шт.
- кетчуп детский (томатный соус) 150г.
- сыр моцарелла – 200 г
- помидор большой – 1 шт.
- ветчина - 50 г
Лаваш смазываем томатным соусом, посыпаем тертым сыром и накрываем вторым лавашом. Снова смазываем томатным соусом, выкладываем тертый сыр, кольца помидора, кусочки ветчины и сверху посыпаем еще тертым сыром. Выпекаем пиццу в разогретой до 190 градусов духовке 15 минут.
Чтобы приготовить суфле из индейки, финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- филе индейки – 400 г
- яйца перепелиные – 4 шт. для фарша и 6 шт. в серединку
- молоко – 200 мл
- сыр моцарелла – 50 г
- соль
Филе нарезаем на кусочки и отправляем в чашу блендера вместе с желтками четырех перепелиных яиц и молоком, перебиваем все до однородности. Добавляем в фарш тертую моцареллу и перемешиваем. Четыре белка звезда "Мастер Шеф" отдельно сбивает в пену, добавляет в фарш и аккуратно перемешивает.
6 перепелиных яиц отвариваем.
Выкладываем мясную массу в формочки, а внутрь каждой прячем отварное яйцо. Выпекаем суфле из индейки в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
"Кстати, утром можно разогреть таким способом: на дно кастрюли налить воды и накрыть крышкой 👌🏼", – советует финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
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