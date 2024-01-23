Финалистка проекта "Мастер Шеф 12" Ольга Рябенко поделилась рецептами быстрых и вкусных завтраков, которые особенно понравятся детям.

На своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила украинцам приготовить пиццу из лаваша, а также суфле из индейки.

Для приготовления пиццы из лаваша финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использует:

лаваш круглый – 2 шт.

кетчуп детский (томатный соус) 150г.

сыр моцарелла – 200 г

помидор большой – 1 шт.

ветчина - 50 г

Лаваш смазываем томатным соусом, посыпаем тертым сыром и накрываем вторым лавашом. Снова смазываем томатным соусом, выкладываем тертый сыр, кольца помидора, кусочки ветчины и сверху посыпаем еще тертым сыром. Выпекаем пиццу в разогретой до 190 градусов духовке 15 минут.

Чтобы приготовить суфле из индейки, финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

филе индейки – 400 г

яйца перепелиные – 4 шт. для фарша и 6 шт. в серединку

молоко – 200 мл

сыр моцарелла – 50 г

соль

Филе нарезаем на кусочки и отправляем в чашу блендера вместе с желтками четырех перепелиных яиц и молоком, перебиваем все до однородности. Добавляем в фарш тертую моцареллу и перемешиваем. Четыре белка звезда "Мастер Шеф" отдельно сбивает в пену, добавляет в фарш и аккуратно перемешивает.

6 перепелиных яиц отвариваем.

Выкладываем мясную массу в формочки, а внутрь каждой прячем отварное яйцо. Выпекаем суфле из индейки в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

"Кстати, утром можно разогреть таким способом: на дно кастрюли налить воды и накрыть крышкой 👌🏼", – советует финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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