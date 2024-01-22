Финалистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф 12" Ольга Рябенко поделилась с украинцами рецептом вкуснейшей запеканки для завтрака.

Суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить макаронник – запеканку из макарон и творога, которая многим знакома с детства.

"Делюсь вкусным макаронником, как с детства 🤤 Мои детки его обожают, уверена, что и ваши оценят) Ингредиентов — минимум, времени на приготовление тоже минимум)", – советует финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

творог - 700 г

сметана – 2 ст. л.

яйца – 5 шт.

сахар – 6 ст. л.

ванильный сахар – 2 ч. л.

изюм - 100 г

макаронные изделия – 300 г (уже отварных)

сливочное масло – 10 г

Макароны любой формы отвариваем, как указано на упаковке.

Изюм заливаем кипятком, чтобы обеззаразить, и сливаем воду.

К творогу финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет яйца, сметану, сахар, ванильный сахар и перебивает массу блендером до однородности.

К творожной массе добавляем отварные макароны, промытый изюм и перемешиваем.

В форму, смазанную сливочным маслом, выкладываем творожно-макаронную смесь, разравниваем и отправляем макаронник в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут.

Подавать макаронник финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует со сметанкой.

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