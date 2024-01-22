Суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить макаронник – запеканку из макарон и творога, которая многим знакома с детства.
"Делюсь вкусным макаронником, как с детства 🤤 Мои детки его обожают, уверена, что и ваши оценят) Ингредиентов — минимум, времени на приготовление тоже минимум)", – советует финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- творог - 700 г
- сметана – 2 ст. л.
- яйца – 5 шт.
- сахар – 6 ст. л.
- ванильный сахар – 2 ч. л.
- изюм - 100 г
- макаронные изделия – 300 г (уже отварных)
- сливочное масло – 10 г
Макароны любой формы отвариваем, как указано на упаковке.
Изюм заливаем кипятком, чтобы обеззаразить, и сливаем воду.
К творогу финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет яйца, сметану, сахар, ванильный сахар и перебивает массу блендером до однородности.
К творожной массе добавляем отварные макароны, промытый изюм и перемешиваем.
В форму, смазанную сливочным маслом, выкладываем творожно-макаронную смесь, разравниваем и отправляем макаронник в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут.
Подавать макаронник финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует со сметанкой.
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